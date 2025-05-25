Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD)’nın

Maltepe Belediyesi Seyirtepe Tesisleri’nde düzenlenen geleneksel bursiyer kahvaltısı yönetim kurulu üyeleri, mezunları ve bursiyer öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, ÇESİAD Başkanımız Mehmet Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin konuşmalarıyla başladı. Ardından Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik de yaptığı konuşmada desteklerini iletti.

Tanışma bölümüyle başlayan program, “Dilek Balonu” etkinliği sürecinin anlatımıyla devam etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR