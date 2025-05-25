Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, il genelinde kesintisiz 5 yıldır yetkili sendika unvanını koruduklarını belirterek, 25 Mayıs 2025 tarihinde imzalanan tutanaklara göre en yakın rakiplerine 153 üye fark atarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde yeniden yetkili sendika olduklarını bildirdi.

Elde edilen başarının uzun yıllara dayanan emek ve kararlılıkla sürdürülen bir mücadelenin sonucu olduğunu kaydeden Aydın, “Bu başarı, sadece bir yılın değil; samimiyet, ihlas, azim ve kararlılıkla yürütülen kutlu bir mücadelenin sonucudur. İl genelinde yetkili sendika olmamızın yanı sıra Alaca, Boğazkale, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde de yetkimizi sürdürdük. Dodurga ilçesinde ise bir sendika ile eşit üyeye ulaştık” dedi.

Bu süreçte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Aydın, “Şube yönetim kurulu üyelerimizden ilçe temsilcilerimize, kadın komisyonumuzdan iş yeri temsilcilerimize kadar bu başarıya katkı sunan herkese teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

Sendikanın ilkeli ve kararlı duruşunu sürdüreceğini vurgulayan Aydın, Türk Eğitim-Sen’in yalnızca sendikal değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi