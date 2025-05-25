MHP Çorum İl Başkanlığı’nın mevcut hizmet binasında son kez toplandığını söyleyen Başkan Çıplak, bir sonraki buluşmanın partinin mülkiyetine geçen kalıcı hizmet binasında olacağını açıkladı. Yeni binanın teşkilat için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çıplak, “Göreve geldiğimizde belirlediğimiz bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni binaya taşınma sürecinin başladığını belirten Çıplak, Kurban Bayramı’ndaki bayramlaşma programının da bu yeni hizmet binasında yapılacağını duyurdu.

Editör: SELDA FINDIK