Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Çorum'da çeltik ekimi başladı. Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Barajı'nın suyuyla beslenen tarlalarda keşan işleminin ardından ekim başladı. Başta Osmancık olmak üzere Dodurga ve Laçin ilçelerinde çiftçiler, Osmancık pirincinin üretimi için çeltik tarlalarında mesaisini sürdürüyor. Bazı üreticiler ise işçi maliyetlerini düşürmek için çeltik ekimini dronla gerçekleştiriyor. Su verilmesinin ardından çeltik tarlalarında ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bırakıyor.

Çorum'da çeltik üretimi yapan Yaşar Sözer, yıllardır çeltik ektiklerini belirterek, son dönemde artan işçi masraflarından dolayı dronla tohum ekimi yapmaya başladıklarını ifade etti.

Editör: İHA AJANS