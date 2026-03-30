Kentte gazete dağıtımı yapan Tatlısu'ya 25 Mart Çarşamba günü sabaha karşı motosikletiyle gazete dağıtımı yaptığı sırada otomobil çarptı.

Kazada yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tatlısu, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Ayva Köyü sakinlerinden Ahmet Tatlısu'nun vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Tatlısu'nun cenazesi 30 Mart Pazartesi günü Çorum'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diler.