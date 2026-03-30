Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık İş Çorum Temsilciliği, dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ve genel merkez temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte sendika çalışmaları değerlendirildi.

Dayanışma ruhunu güçlü tutmak, birlik ve beraberlik ortamını pekiştirmek amacıyla düzenlenen kahvaltı programı, Beyaz Saray salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

GENEL BAŞKAN DERYA UĞUR

MÜCADELEYE OMUZ VERDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan buluşmaya; Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Birleşik Kamu-İş MYK Üyesi Sadık Doğrul, Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Genel Sağlık-İş Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Yalçın Çiftçi, Çorum Aile Hekimleri Derneği (ÇAHED) Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Genel Sağlık-İş İl Temsilcisi Nail Yıldız, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, konfederasyona bağlı sendikalar ile Genel Sağlık-İş üyeleri katıldı.



EMEKLİ ÜYELERE PLAKET

Konuşmaların ardından emekli olan sendika üyeleri Suat Kaynak ve Hayri Ormancı’ya sendikal mücadele ve dayanışmaya verdikleri katkı nedeniyle teşekkür edilerek plaket verildi.

“BİZ BİRLEŞTİKÇE GÜÇLÜYÜZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Genel Sağlık-iş İl Temsilcisi Nail Yıldız, onurlu ve mücadeleci bir sendikada bulunduklarının altını çizerek, sendikanın her geçen gün büyümeye ve kazanmaya devam ettiğini kaydetti. Yıldız, “Biz birleştikçe güçlüyüz” dedi.

OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DEVAM

Genel Başkan Derya Uğur ise sağlıkta şiddet, liyakatsız yöneticilerin tutumları, personel yetersizliği, görev yaptıkları kurumlardaki sorunlar, yoksulluk sınırı altında alınan ücretler, haksızlık, hukuksuzluk, eşitsizlik gibi bir yığın sorunlara karşı Genel Sağlık-İş üyelerinin onurluca, omuz omuza mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

Çorum’u çok kısa bir süre sonra şube olarak görmek istediklerinin altını çizen Derya Uğur, şube sayısının giderek artığını kaydetti.

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda Genel Sağlık-İş’in rakibinin olmadığını vurgulayan Uğur, onurlu mücadelesinden dolayı tüm sendika üyelerini tebrik etti.

GENEL SAĞLIK-İŞ ÖNEMLİ BİR KALE

Birleşik Kamu-İş MYK Üyesi Sadık Doğrul da konuşmasında örgütsel mücadelenin en önemli kalesinin Genel Sağlık-İş olduğunu kaydetti.

Doğrul, “İyi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz, iyi ki Cumhuriyetimiz var” diyerek sendika olarak toplu iş sözleşme sürecine çok önemli başarılara imza attıklarını ve önemli işler yaptıklarını bildirdi.

“KAMU EMEKÇİLERİNİN GÜR SESİYİZ”

Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Birleşik Kamu-İş olarak Çorum’da 1350 yürekli kamu emekçisinin gür sesi olarak varlığımızı sürdürmekteyiz. Bu rakam bizim için sadece bir sayı değil; baskıya boyun eğmeyen, liyakatten ödün vermeyen ve emeğinin hakkını meydanlarda arayan dev bir iradenin tecellisidir” dedi.

Demirel, “Konfederasyonumuz çatısı altında; eğitimden büro hizmetlerine, yerel yönetimlerden tarıma, sağlıktan ulaşıma kadar 11 farklı iş kolunda ayrı ayrı mevzilerde mücadele veriyoruz. Ancak biliyoruz ki; bir öğretmenin hakkı gasp edildiğinde sağlıkçının içi sızlar, bir büro emekçisinin liyakati çiğnendiğinde belediye çalışanının onuru zedelenir. Çünkü biz, Birleşik Kamu-İş ailesiyiz! Ve biz birlikte çok daha güçlüyüz” ifadesini kullandı.