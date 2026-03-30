Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftaya geniş çaplı bir yağış dalgasının etkisiyle girecek.

Yarın ülkenin büyük bölümünde yağış beklenirken, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, bölge genelinde "çığ tehlikesi"ne karşı dikkatli olunması istendi.

Salı günü yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yağışlı hava Karadeniz'in iç kesimleri Kıyı Ege'de etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışları yer yer devam edecek.

HAFTA ORTASINDA YENİ YAĞIŞ DALGASI

Çarşamba günü Ege kıyıları ve Marmara'nın batısından itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günlerinde yağışlı hava Türkiye’nin tamamına yakınında etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Doğu Anadolu’nun sarp ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi riskini koruyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLA DEVAM EDECEK

Hafta sonu da yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi, yurdun büyük bölümünde sağanak yağışların, yüksek kesimlerde ise kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların; Ankara'da 7 ile 16, İstanbul'da 14 ile 16, İzmir'de 16 ile 19, Antalya'da 20 ile 22, Erzurum'da ise 9 ile 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda çığ riski, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

ÇORUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çorum'da salı gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. 30 Mart Pazartesi günü hava parçalı bulutlu, sıcaklıkların en düşük 3, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.

31 Mart Salı günü ise havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesi, en yüksek sıcaklığın ise 13 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

1 Nisan Çarşamba günü yağmur beklenirken sıcaklığın 6 ile 19 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 2 Nisan Perşembe günü de yağışın devam etmesi beklenirken sıcaklıkların 10 ile 19 derece arasında seyredeceği ifade edildi.

3 Nisan Cuma günü de kentte yağmur beklenirken en düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması tahmin ediliyor. Yetkililer yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.