Çorum İlköğretmen Okulu’ndan belirli dönemlerde mezun olmuş öğretmenler, 3 günlük bir program çerçevesinde Çorum’da buluşuyor.

Çorum İlköğretmen Okulu’ndan mezun olan, Çorum veya başka illerde görev yapmış öğretmenler, birlik ve beraberliği sağlamak, anıları tazelemek ve eski günleri yad etmek, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya geliyor.

Programın Organizasyon Komitesinde, emekli öğretmenler; Kenan Özcan, Aslan Kaya, Hasan Ali Kalayoğlu, Mehmet Güleryüz, Oğuz Kısar, Veli Keser, Mehmet Ali Özüdoğru, Hamdi Anar ve Aydın Ünlü yer alıyor.

Emekli Öğretmen Kenan Özcan, buluşma ve diğer programlar için resmi izinlerin alındığını bildirerek, Çorum içinde veya başka illerde olan tüm Öğretmen Okulu mezunlarını buluşmaya davet etti.

Verilen bilgiye göre; buluşma 14-15-16 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Programın birinci günü olan 14 Nisan Salı günü saat 13.00’de Atatürk Anıtı’nda toplanacak olan eğitimciler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını seslendirecek. Eğitimciler, daha sonra mezun oldukları eski okul binası, şimdiki adı; Çorum Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret edecek.

15 Nisan Çarşamba günü ise saat 09.00’da Devlet Tiyatro Salonu önünde toplanılarak Dodurga ve Osmancık gezilecek. Burada Obruk Barajı başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezecek olun katılımcılar, akşam ise Çırağan Düğün Salonu’nda gala gecesi düzenleyecek.

16 Nisan Perşembe günü ise Çorum Öğretmenevi önünde buluşularak ilimizin tarihi ve turistik mekanları gezilecek.

