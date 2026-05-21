“İskilip Dolması”, Çorum mutfağının “coğrafi işaret” almış tescilli ve ünlü lezzeti. Tam 600 yıldan beri aynı yöntemle, büyük kazanlarda en az 12 saat, çoğu kez daha da uzun süre kısık ateşte pişirilen et ve pirinç pilavından oluşan bir yemek.

İskilip’te, özellikle de “özel” günlerde usulüne uygun “deneyimli” ustalar tarafından yapılan dolmanın tadına doyum olmaz. Bu tarihi lezzet, İskilip’in adını âleme duyurduğu gibi, Çorum mutfağının da yüzünü ağartır.

Kuşkusuz Çorum’da da müşterilerine İskilip dolması sunan lokantalar var. Bunlardan en yenisi de, İskilipli Ömer Singilli tarafından Çevreyolu yakınında, Necmettin Erbakan Caddesi’ne açılan “Tarihi İskilip Dolması” lokantası…Burada, günlük İskilip dolması yanında, kuymak, Çakallı menemeni ve isli tepsi gibi lezzetler de Çorumluların veya Çorum’un konuklarının damak zevkine sunuluyor.

Sanayici ve iş insanı İsa Tekin, İstanbul’dan gelen çorap sanayicisi hemşehrimiz Nazım Bekmezci ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a dün burada bir öğle yemeği ikram etti. Şehriye çorbası, İskilip dolması, sirkeli cacık ve helvadan oluşan menü, bir kez daha “tam not” aldı.