İzmir Devlet Tiyatrosu, “Oyuncu” (Ben-Feuerbach) isimli oyunla, yarın saat 20.00’de, 23 Mayıs Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açacak.

Tankred Dorst’un yazdığı Sema Engin Edinsel’in çevirdiği, Gürol Tonbul’un yönettiği oyunda, başlıca rolleri İ. Hakan Özgömeç, Deniz Taylan Tombul ve Fulya Gezici paylaşıyor.

Sahnelerden 7 yıl boyunca uzak kalan bir oyuncunun varoluş mücadelesini anlatan oyunda, sahnede anılarla örülü içsel bir yolculuğa çıkan oyuncunun, sorunlarla mücadelesi, o mücadeledeki yalnızlığı ve ötekileştirilmesi dile getiriliyor.