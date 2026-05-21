Çorumlu sanayici ve iş insanı İsa Tekin’in ODTÜ 1982 Metalurji Bölümü mezunu arkadaşları, hafta sonunu Çorum’da geçirdikten sonra, Çorum’u umduklarından çok farklı bulmuş ve mutlu olmuş olarak yaşadıkları kentlere döndüler. Ama, Çorum’la ilgili övgülerini teşekkür mesajlarıyla İsa Tekin’e ulaştırmaya devam ediyorlar.

ODTÜ mezunu konukların ortak görüşleri, “Çorum’un çok temiz ve medeni bir şehir” olduğu noktasında toplanıyor. Çorum’un tarihi ve turistik yerlerini çok beğendiklerini söylüyorlar ve “İyi ki Çorum’u tanıdık” diyorlar. Dikkatlerini çeken diğer bir husus ise, Çorum’da yer yer trafik sıkışıklığı yaşansa da, sürücülerin kurallara uyma konusundaki titizlikleri ve yayalara gösterdikleri saygı.

Bu gezinin, gerek görülmeye değer yerleri, kent dokusu ve mutfağı ile Çorum’un yeni dostlar kazandığına hiç kuşku yok. Hatta, konukların Çorum FK-Bodrum FK maçını televizyondan bir Çorumlu heyecanıyla izlemiş olmaları nedeniyle, Çorum FK da Türkiye’nin değişik kentlerinde yeni taraftarlar kazanmış oldu.