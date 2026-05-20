Kentte ilk olarak 18 Mayıs’ta görülen ışık hüzmesi ve patlama sesinin ardından dün gece de benzer bir olay yaşandı.

Kent semalarında görülen ışık hüzmesinin hemen ardından meydana gelen şiddetli patlama sesi, şehir merkezindeki birçok mahallede duyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve sokak aralarında olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığını belirlemek amacıyla inceleme ve devriye çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.