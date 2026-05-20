Çorum’da yaşayan emekliler, sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile geniş kapsamlı bir hak mücadelesi başlattı.

2023 yılı Temmuz ayında görevdeki memurlara verilen ancak memur emeklilerinden esirgenen seyyanen zam haklarını isteyen memur emeklileri Çorum Adliye’sine gelerek Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde devam eden dava için bireysel dilekçe verdiler.

İNSAN ONURUNA YAKIŞMAYAN...

Sonrasında Adliye önünde açıklama yapan Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, yıllarca çalışıp emekli olduğunda rahat ederim hayali kuran milyonlarca memur emeklisinin bugün ne yazık ki açlık sınırının altında, insan onuruna yakışmayan bir yaşam savaşına mahkum edildiğini savundu.

“YASAL HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Temmuz 2023 tarihinin memur emeklisi için bir kırılma noktası olduğunu belirten Batak, “Dönemin hükümetinin memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam verirken tarihte görülmemiş bir uygulamayla memur emeklisini bu zamdan mahkum bırakmıştır. Bugün katsayı artışıyla beraber 22 bin TL’ye ulaşan bu ilave ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması gelir adaletsizliğinin açık bir ihlalidir. Görevdeki memur ile emekli arasındaki maaş bağı koparılmış emekli maaşları çalışan maaşlarının yarısının altına düşürülmüştür. Biz sadaka değil yıllarca ödediğimiz primlerin ve emeğimizin yasal karşılığını istiyoruz.” dedi.

“MESELE SADECE MAAŞ MESELESİ DEĞİL”

Emeklilerin eylemine destek veren Eğitim İş İl Temsilcisi Tuğba Demirel de, yalnızca maaş meselesi için toplanmadıklarını adalet için bir arada olduklarını söyledi. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, okulunda kurumunda, kamuda emek vermiş insanların hak ettiği bir düzenlemeden mahkum bırakılması kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Seyyanen zammın emeklilere verilmemiş olmamasının emeklileri daha da zor durumda bıraktığını savunan Demirel, bugün birçok emeklinin kira, fatura, sağlık ve temel yaşam giderleri karşısında büyük bir geçim mücadelesi verdiğini kaydetti.

Sosyal devletin emeklisini koruyan devlet olduğunun altını çizen Demirel, Eğitim İş olarak emeğin, hukuk devletinin ve eşitlik ilkesinin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.