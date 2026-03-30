Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimi, gençleri sorunları tartışan değil çözüm üreten bireyler olmaya teşvik etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında hayata geçirilen eğitim, Hitit Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü tarafından organize edildi. Programın eğitmenliğini ise Doç. Dr. Nevzat Gencer üstlendi.

Programda sosyal girişimciliğin yalnızca yardım odaklı bir yaklaşım olmadığı, aksine toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediği vurgulandı. Katılımcılara, bireysel gibi görünen pek çok problemin aslında geniş bir toplumsal boyut taşıdığı anlatıldı.

Eğitimde, gençlerin harekete geçmesini zorlaştıran engeller de masaya yatırıldı. Başarısızlık korkusu, doğru zamanı bekleme eğilimi ve özgüven eksikliği gibi faktörlerin, çözüm üretme sürecinde önemli bariyerler oluşturduğu ifade edildi. Bu engellerin aşılabilmesi için küçük ama kararlı adımların önemine dikkat çekildi.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

