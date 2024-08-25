Futbola Adıyaman Demirspor altyapısında başlayan ve geçtiğimiz sezon Çorum FK altyapısına transfer olan 16 yaşındaki genç yetenek Taha İbrahim Rençber, altyapıda gösterdiği performans ile Çorum FK teknik heyetinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon başında A takımla antrenmanlara da çıkan genç stoperin Teknik Direktör Serkan Özbalta’nı raporu doğrultusunda profesyonel yapılmasına karar verildi.

Kırmızı-Siyahlı kulüp önceki gün resmi instagram sayfasından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, alt yapımızda yetişmiş olan Taha İbrahim Rençber ile 2 yıllık profesyonel anlaşma sağlamıştır” denildi.