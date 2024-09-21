Ankara’da yaşayan Çorumlu Duygu Yıldırım (28) isimli genç kadın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Eskiören köyünden iş insanı Ali Yıldırım'ın yeğeni, Arap ve Birgül Yıldırım’ın kızı Duygu Yıldırım, çalıştığı işyerinde kalp krizi geçirdi. Yıldırım'a ilk müdahale işyerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duygu Yıldırım'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi