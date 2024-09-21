Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı soru yağmuruna tuttu.

Tuncay Yılmaz paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Son günlerde belediyemizin kaçak yapı ile mücadelesini, dikkatle izliyoruz.

Sayın başkanın tarafsız tavrı, kaçak yapı üzerine kararlı gidişini takdirle karşılıyoruz.

Sayın başkanı bu konuda samimiyet testine sokuyoruz ve diyoruz ki,

Kim olursa olsun, neresi olursa olsun,

Gereğini yapabilecek misiniz?

Parti, vakıf, cemaat, dernek ayırt etmeksizin gereğini yapabilecek siyasi cesaretiniz var mı?

Hatırlı kişilere boyun eğecek misiniz?

Kişi temizliğe evin içinden başlamalı diyerek birkaç skoru sormak istiyoruz.

* Ensar vakfı nın kullandığı halihazır binadan ruhsat ve eklerine aykırı kaçak eklenti var mı?

* var ise, gerekli tutanaklar tutuldu mu?

* taraflara tebligat yapıldı mı?

* yapılmadı ise bundan sonra ALİ olup gereğini yapacak mısınız?”

Editör: HABER MERKEZİ