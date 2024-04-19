Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Samsun'da devam ediyor. 4 takımın yer aldığı grupta ilk gün BAY geçen Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, ikinci gün Çarşamba İlçe Spor Salonu'nda Amasya temsilcisi Şehzadeler Voleybol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İlk sette harika bir oyun ortaya koyan genç sultanlar ilk seti 16 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file dibinde basit hatalar yapan Çorum temsilcisi bu seti 25-21 kaybederek skora denge geldi. Üçüncü ve dördüncü sette tekrar oyun üstünlüğünü eline alan Osmancık Belediyespor iki seti de 15-14 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Osmancık temsilcisi bugün saat 14.00'de aynı salonda Çarşamba Gençlikspor ile final maçına çıkacak. Genç sultanlar bu maçı kazanması halinde yarı final gruplarına adını yazdıracak.

Editör: RIFAT KARA