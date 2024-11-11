Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD önceki dönem yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Hafız Mustafa Gökmen tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını 2021 yılından beri Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Erdem Arslan yaptı. Genç MÜSİAD’ın kendileri için bir ocak olduğunu, bugüne kadar memlekete yararlı hizmetler yapmaya gayret gösterdiklerini ve genç iş insanları olarak bir aile olduklarını kaydeden Arslan kendilerinden önce görev yapan ağabeylerine destekleri için teşekkür ederken oluşacak yeni yönetime de başarı dileklerini iletti.



Genç MÜSİAD’ın yeni dönem başkanlığı görevini devralacak olan Ata Sanat Tarımsal firması sahibi Agah Özküçükgöz de konuşmasında “yüksek ahlak, yüksek teknoloji” mottosu ile çalışacaklarını vurguladı.

Genç MÜSİAD olarak üyeleri ve memleket için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özküçükgöz yapacakları çalışmalarda tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını, memleketin gelişimine katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.

Agah Özküçükgöz kendilerinden önce görev yapan tüm yönetimlere de teşekkür ederek bayrağı daha yukarıya taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

MÜSİAD Başkanı Hüseyin Öztürk de Erdem Arslan ve yönetimine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni yönetimin çıtayı daha da yukarı çıkacağına inandığını, yeni projelerle inovatif büyümeyi gençlerden beklediklerini, birlik içinde güzel işlere imza atacaklarını ve ana kademe olarak her zaman arkalarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.



Belediye Başkanı Aşgın kongrede ilimizi ve ülkemizi kalkındırarak geleceğe taşıma adına gece gündüz aşkla çalıştıklarını, böyle çalışma yürüten herkesin yanında olmaya devam edeceklerini, Genç MÜSİAD’ın çalışmaları ile ismini duyurmaya devam ettiğini ve herkesin elini taşın altına koyması ile ilimizde ilerlemenin sağlanacağına inandığını dile getirdi.

Milletvekili Tahtasız Çorumlu sanayicilerin havaalanı, demiryolu, ilçe bağlantı yolları gibi eksiklikleri olmasına rağmen güzel işlere imza atmaya devam ettiğini vurgularken, AK Parti İl Başkanı Murat Günay da hızlı trenin bu yıl ihale edileceğini, daha sonra havaalanını da AK Parti’nin gerçekleştireceğini söyledi.

Genel kurulda daha sonra yeni üyelere rozet takılması, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Yapılan kongrede Agah Özküçükgöz başkanlığındaki Genç MÜSİAD Şube Yönetimi; “Serhat Yaman, Mustafa Alıcı, Ahmet Özkader, Yusuf Soylu, Tunahan Yılmaz, Yusuf Koç, Alper Kurt ve Remzi Taha Kadiroğlu ve Uğurcan Kılıç” olarak belirlendi.