Murat Yafes (30), 66 AEE 806 plakalı motosiklet ile 29 Ağustos günü Yozgat istikametinden Alaca istikametine seyir halindeyken Yenice Köyü mevkiinde orta refüjde bulunan trafik levhalarına çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yages, doktorların müdahalesinin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK