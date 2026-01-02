Alınan bilgiye göre, Çorum Barosu’na kayıtlı avukat Caner Öztürk, yılbaşı günü Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerine park ettiği 19 AFV 590 plakalı cipinin yanına geldiğinde aracın ön camında hasar olduğunu fark etti.

Hasarın nedenini anlamaya çalışan Öztürk, motor kaputunun içinde tabanca mermisine ait bir çekirdek buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, aracın ön camına isabet eden mermi çekirdeğinin yorgun mermi olduğu belirlendi.

Mermi çekirdeği, kriminal inceleme yapılmak üzere delil poşetine konuldu.

Avukat Caner Öztürk, şikayette bulunmak üzere polis merkezine yönlendirildi.