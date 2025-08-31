Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Çanakçı köyünde Satılmış Ş.'ye (80) ait tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Satılmış Ş., kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken sol el ve ayağında 2. derece yanıklar oluştu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 dönümlük tarla zarar gördü. Yangında yaralanan Satılmış Ş., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Söndürme çalışmalarına destek veren Hüseyin Keser isimli vatandaş, "Tarla sahibinin bağı yanmaya başlamış, bize de telefonla haber verdiler. Ben de yakında oturuyorum. Haberi alır almaz arkadaşımla küreklerimizi alıp yangının olduğu alana geldik. Gücümüzün yettiği kadar söndürmeye çalıştık. İtfaiye ve diğer ekipleri aradık, onlar da şu an müdahale ediyorlar" dedi.

Muhabir: İHA AJANS