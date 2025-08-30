Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, A.D. isimli şahsın iş yerinde yasa dışı tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şahsa ait adreste yapılan aramada satışa hazır halde bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 55 kilogram kıyılmış açık tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS