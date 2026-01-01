Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Badminton İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 8 okuldan 42 öğrenci katılım sağladı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen il birinciliği müsabakaları sonunda Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ikinci, Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Merkez Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.