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Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) tarafından dünyanın önemli ticaret merkezlerinden Dubai’deki The Big 5 Global Fuarı’na düzenlediği iş gezisi son derece verimli geçti ve Çorumlu genç iş insanlarının dünya pazarlarına açılmaları adına ilk tanışmaların ve bağlantıların sağlanmasına fırsat oluşturdu.

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Burak Küçükbenli ve İnşaat Komisyonu Başkanı Atakan Bozkurt’un 25 kişilik heyetle, KOSGEB desteği çerçevesinde Dubai'ye gerçekleştirdikleri gezi, bölgesel işbirliklerini güçlendirme, ihracata yönelik yeni iş fırsatlarına kapı aralama ve Çorum ekonomisine farklı pazarlar bulma adına önemli görüşmelere sahne oldu.

Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile bir araya gelen Çorum GİAD üyeleri, Ticaret Ateşeleri Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygısız’la da, Dubai’de iş yapan Türk firmaları ve yabancı girişimcilerle de, Çorum ekonomisini dışa açmaya yönelik, “yeni vizyon, yeni açılım” anlayışıyla ilk temasları kurdular.

TÜGİK Genel Başkanı ve The Big 5 Global Fuarı’nın altın sponsoru Erkan Güral ile de bir araya gelen Çorum GİAD heyeti, işbirliği alanları konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Çorum’un saygın iş insanlarından, Seramik İhracatçıları Birliği ve ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’le de Turkish Ceramics standında görüşüldü.

Başkonsolos ve ticaret ataşelerinin dışında, Turkish Business Council Başkanı Kanat Kutluk, Dubai Chambers Türkiye Baş Temsilcisi Mert Danişger ve Duabi Chambers Global Marketlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salem Alshamsi de, bilgilendirme sunumu yapanlar arasındaydı.