Capital Dergisi’nin Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi değerlendirmesine göre, Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Kuyumculuk, 2024 yılında 372 milyar lira ciro yaptı. Ahlatcı Metal Rafineri’nin cirosu 107 milyar lira olurken, Ahlatcı Doğalgaz 26 milyar, Enerya ise 23 milyar liralık ciroya ulaştı.

Ahlatcı Holding’in 4 şirketi, toplamda 528 milyar lira gibi devasa bir ciro rakamına ulaştı. Ahlatcı, 4 şirketinin toplam cirosuyla, Tüpraş ve Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’nin üçüncü büyüğü konumunda görülüyor. Listede Ahlatcı Kuyumculuk 7. Metal Rafineri 37. Ahlatcı Doğalgaz 151. Enerya ise 174. sırada bulunuyor.



