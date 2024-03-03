Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 13 okulun 3 grupta tek devreli lig mücadelesi ile start alan turnuva daha sonra 6 takımın 2 grupta tek devreli lig mücadelesi ile devam etti. 2 grupta grubunu ilk iki sırada tamamlayan 4 takım yarı final maçlarına çıktılar. Yarı final maçlarının ardından Özel Bilgi Koleji ile Başöğretmen Anadolu Lisesi finalde karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçını Yiğit, Emir, Celalleddin ve Taceddin’li kadrosu ile Başöğretmen Anadolu Lisesi 10-2 kazandı. Özel Bilgi Anadolu Lisesi ise finade Deniz, Kemal, Engin ve Ant 4’lüsü ile mücadele etti.

Bu sonucun ardından Başöğretmen Anadolu Lisesi Okullararası Genç Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği’nin şampiyonu olurken, Özel Bilgi Koleji ise ikinci olarak tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ŞATO’NUN

Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Özel Bilgi Koleji arasında oynanan final maçı öncesi aynı salonda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ile Özel Ada Koleji üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Alp, Osman, Tuğra ve Mert’li kadrosu ile mücadele eden Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, Semih, Deniz, Asaf ve Mert 4’lüsü ile maça çıkan Özel Ada Koleji’ni 14-12 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu. Özel Ada Koleji ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.