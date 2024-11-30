Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14 ve U15’de 9.hafta, U16’da ise 6.hafta heyecanı yaşanacak. 5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımı yarın sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Devane Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 12.00’de U14’ler, saat 14.00’de ise U15’ler karşı karşıya gelecek. 5.Grup’ta mücadele eden U16 takımı ise yarın deplasmanda Konyaspor’un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Yan Sahalar’da oynanacak bu karşılaşma ise saat 15.00’de başlayacak.

Editör: RIFAT KARA