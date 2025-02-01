Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Gelişim Ligi’nde 2 kategoride Amasya, 1 kategoride Konya, 1 kategoride Karaman ve 1 kategoride ise Kırıkkale temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U19 Ligi’nde 17.hafta, U16 Ligi’nde 11.hafta ve U17 Ligi’nde ise 13.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U17 takımı bugün Karaman Yunus Kent Sahası’nda Karaman FK’nın konuğu olacak. Karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Çorum FK’nın U19’ları ise bugün Kırıkkale’de Kırıkkale FK ile karşılaşacak. Bahşılı Sahası’nda oynanacak bu kritik karşılaşma ise saat 14.00’de başlayacak.

5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U16’ları ise yarın Çorum’da Devane Sahası’nda saat 11.00’de Konyaspor’u konuk edecek. Kırmızı-Siyahlıların U14 ve U15’leri ise yarın Çorum’da Amasyaspor ile karşılaşacak. Devane Sahası’nda saat 13.00’de U14’ler, saat 15.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.