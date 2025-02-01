Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Çorum FK maçının ardından, "Kafamızı havaya kaldırıp bundan önceki süreçte gösterdiğimiz takım karakterini, son haftalarda kaybettiğimiz uyumu, bozulan frekansımızı hemen düzeltip ilk galibiyetle normale döneceğimizi biliyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Çoruk FK'ya 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendilerine yakışan bir sonuç olmadığını ve bozulan frekansını düzelterek normale döneceklerini söyledi.

Takımı suçlamak istemediğini belirten Gürsel, "Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Onlar adına güzel bir galibiyet oldu ama bizim adımıza kabul edilebilir bir skor olmadı. Onun için oyunla ilgili fazla konuşulacak bir şey yok. Ama bu takım 12 hafta kaybetmeden iyi bir seri yakalamıştı. Bunu da yapan bu çocuklardı. Şimdi ters giden bazı şeyler var. Ama şu anda ondan, bundan ötürü diye bireysel suçlamaya girersek bize yakışmaz. Bu takımı bu puana getiren bu oyuncularsa bu süreçten de çıkacak olan bizleriz. Şimdi daha fazla takım olarak birlik olma zamanı, nasıl bir takım karakterinin olduğunu gösterme zamanı. Bu takımın buradan çıkacak gücü ve kalitesi var. Eksik oyuncularımızın da gelmesiyle en kısa sürede, önümüzdeki hafta bu tepkiyi verecektir" dedi.

"Bir galibiyete ihtiyacımız var" ifadelerine yer veren Gürsel, "Yoksa biz iyi bir takımız. Ama ben hiçbir maç öncesi eksik var diye düşünmüyorum. Biz sezon başı kadroyu kurarken her maç için kurduk. Bütün oyuncularım benim için aynı değerde. Ama bugün, şundan ötürü, bundan ötürü oldu demeyeceğim ama bize yakışan bir sonuç olmadı. Onun için maçı değerlendirecek fazla bir şey yok. Bundan sonraki sürece bakacağız. Kafamızı havaya kaldırıp bundan önceki süreçte gösterdiğimiz takım karakterini, son haftalarda kaybettiğimiz uyumu, bozulan frekansımızı hemen düzeltip ilk bir galibiyetle normale döneceğimizi biliyorum. İnşallah o tepkiyi vermemiz lazım" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS