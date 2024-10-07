Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi'nde U17 ve U19'da 2.hafta heyecanı yaşanırken, U14, U15 ve U16 Ligi'nde ise 1.hafta maçları oynandı. 4.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımının BAY geçtiği haftada U17'de Kırmızı-Siyahlılar deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaştı. Maç 0-0 sona erdi.

5.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK'nın U14 ve U15'leri Boluspor ile deplasmanda karşılaşırken, U16'lar ise sahasında Konyaspor'u ağırladı. Pazar günü Bolu Karaçayır 1 No'lu Saha'da oynanan maçlarda U14'ler Boluspor'u 2-1, U15'ler ise 3-2 mağlup etmeyi başardı. Çorum Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan Çorum FK-Konyaspor U16 maçı ise Konya temsilcisinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçların ardından Çorum FK'nın U17'leri haftayı 1, U14 ve U15'ler ise 3 puanla kapatırken, U16'lar ise puan alamadı.

Editör: RIFAT KARA