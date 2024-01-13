Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde heyecan giderek artıyor. U17 Ligi 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U17 takımı bugün 11.hafta maçında Uşak’ta Uşakspor’un konuğu olacak. Huzurkent Altyapı Tesisleri’nde oynanacak olan bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

6.Grup’ta mücadele eden Çorum FK U14, U15 ve U16 takımları 9.hafta maçında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Çorum Nazmi Avluca Sahası’nda saat 12.00’de başlayacak maçta U16’lar, Kastamonu Hasan Doğan Tesisleri’nde saat 11.00’de başlayacak maçta U14’ler, yine Kastamonu Hasan Doğan Tesisleri’nde saat 13.00’de başlayacak maçta ise U15’ler kozlarını paylaşacak.