Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U16’da 5.hafta, U17 ve U19’da ise 6.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U17 U19 takımı bugün Çorum’da kozlarını paylaşacak. Devane Sahası’nda oynanacak olan günün ilk maçında saat 12.00’de Çorum FK’nın U19’ları Kastamonuspor ile karşılaşırken, aynı sahada saat 15.00’de bu kez U17’ler Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.

5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U14, U15 ve U16’ları ise yarın rakipleri ile deplasmanda karşılaşacak. U16’lar Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da saat 13.00’de Boluspor ile, U15’ler Kırşehir Bağbaşı Sentetik Sahası’nda saat 15.00’de Kırşehir FK ile, U14’ler ise yine Kırşehir Bağbaşı Sentetik Sahası’nda saat 13.00’de Kırşehir FK ile kozlarını paylaşacak.