Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde heyecan devam ediyor. 8.grupta mücadele eden Arca Çorum FK’nın U16 ve U17’leri 12.hafta maçında bugün (17 Ocak Cumartesi) Ankara’da Alkulaspor’un konuğu olacak. Gölbaşı Mogan 2 No’lu Saha’da saat 11.00’de başlayacak maçta U16’lar, 13.00’de başlayacak maçta ise U17’ler karşı karşıya gelecek.

11.grupta mücadele eden Arca Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise 18.hafta maçında ise yarın (18 Ocak Pazar) sahasında bir diğer Ankara temsilcisi Soysal Spor Kulübü’nü konuk edecek. Devane Sahası’nda saat 11.00’de başlayacak maçta U14’ler, 13.00’de başlayacak maçta ise U15’ler kozlarını paylaşacak.