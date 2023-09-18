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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Minikler İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Hafta sonu TSO Kapalı Fuar Alanı’nda Gerçekleşen müsabakalara 26 sporcu katılım sağladı. 3 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda 8-9 yaş minik kızlarda Erva Altıntaş birinci olmayı başarırken, 8-9 yaş erkeklerde ise Hakan Mirza Teryakioğlu birinci, Emir Buğra Aykaç ikinci, Eymen Efe Karakeçi ise üçüncülüğü elde etti. 10-11 yaş minik kızlar kategorisinde ise Zeynep Tacın birinci, Zeynep Erva Yoldaş ikinci, Nilay Şenöz üçüncü olurken, aynı kategoride erkeklerde ise Eymen Berat Balcı birinci, Kayra Çağıl ikinci, Abdulkadir Özçiftçi ise üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

12-13 yaş kategorisinde ise kızlarda Ecrin Naz Ölçer Çorum birincisi olurken, Zişan Hüma Alaca ikinci, Fatma Gül Akdaş üçüncü, erkeklerde Kemal Berkay Özdemir birinci, Kerem Bolat ikinci, Salih Tayyip Ünel ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda açıklamalarda bulunan Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu dereceye giren sporcuların Ankara’da düzenlenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edeceklerini ifade etti. Ata sporumuz olan Geleneksel Türk Okçuluğu branşına Çorum’da ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Teryakioğlu, “Hedefimiz milli manevi değerlerine bağlı birey olmanın farkındalığında sorumluklarını alabilen kültürümüzle yoğrulmuş başarılı atılgan gençler yetiştirmek” dedi.

Teryakioğlu açıklamasının devamında kendilerine antrenman ve müsabaka yapmak için yer tahsisinde bulunan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a da teşekkür etti.