Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, Gelecek Partisi Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara ve Dünya Çorumlular Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan, Çorum DEVA Partisi İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette, DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş, Teşkilat Başkanı Berker Eskizara, Gençlik Politikaları Başkanı Salih Sezer ve Genç Devalı Elvin Aslanlı hazır bulundu.

İl Başkanı Mustafa Özateş, misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasette birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Özateş, “Siyasi partilerin temel amacı, halkın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak çözüm arayışlarına katkı sunmaktır. Bu noktada istişare kültürünü en üst düzeyde tutmamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin ise, misafirperverliği dolayısıyla Özateş ve yönetimine teşekkür ederek, “Toplum olarak kutuplaşmak yerine birleştirici bir güç olmak biz siyasilerin asli görevidir. Eleştirilere daima açık olmalı, toplumsal faydaya hizmet eden çalışmalara öncülük etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Metin, ziyarette kendisine eşlik eden Bekir Yalkan ve Muzaffer Kara’ya da teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ