Ülkenin dört bir yanında ormanlar yangınlara teslim olurken, bazı şehirlerde yangınlar evlere kadar sıçradı.

Çorum'da da Temmuz-Ağustos ayında aşırı sıcaklar, bilinçsiz anız yakımı, piknik yerinde mangalı söndürmeden gitme ve buna benzeri sebeplerden ötürü çıkan yangınlarda 130 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Artan sıcakları engellemek, daha yaşanabilir bir yeryüzü, sera gazlarının atmosfere zararını engellemek ve daha nicesi için ağaçların, bitkilerin önemi gitgide artıyor. Yetkililer, insanları bu konularda sıklıkla uyarıyor.

Sosyal medya üzerinden kullanıcılar, yaptıkları paylaşımda sürekli “Yangınların ardından ağaç seferberliği yapalım” paylaşımları ile gündeme geliyor. Geçmişte bunun örnekleri yapıldı. Dünyada ve Türkiye’de seferberlik başladı ve milyonlarca ağaç dikildi.

Ancak önce yangınları önlemekle güne başlamak gerekiyor.

Ormana ya da ormana yakın alana atılan bir cam şişenin ya da benzer özelliklerdeki bir atığın, güneş ışınlarının mercek etkisi ile ateş oluşturabileceğini unutmamak gerekiyor.

Çok geç olmadan her birimiz ağaca, yeşile, ormana karşı sorumlu davranmayı öğrenmeliyiz. Sonra da hem milletçe hem de bireysel olarak ağaç dikmeli ve geleceğimize sahip çıkmalıyız.

Bizler de her hafta, her ay ya da her yıl en az bir ağaç dikerek geleceğimizi birlikte kurtarabiliriz.