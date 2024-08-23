Yeşilay Çorum Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte Çorum’da Sağlıklı Yaşam Eğitim Programı düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve kurum amirleri katıldı. Tütün bağımlılığı, sağlıklı yaşam ve Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında verilen eğitimin ardından, çocuklar ve personel Yeşilay Şubesi’ne ziyarette bulundu.

Kuruluşlarda kalan 60 çocuk ve 60 personel ile birlikte yürütülen eğitimde tütün bağımlılığı, sağlıklı yaşam, Yeşilay faaliyetleri ve gönüllülük başlıklarında düzenlenen eğitim programı sonrasında çocuklarla beraber Yeşilay Şube ziyareti yapıldı.

Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi işbirliği ile Korunma ve Bakım altında bulunan çocuklar için İtfaiye Parkı’nda Gençlik Pikniği düzenlendi. Düzenlenen piknikte Yeşilay Gençlik Komisyonu, üniversite öğrencileri ile kurum çocuklarının kaynaşması sağlanarak, sağlıklı yaşam etkinlikleri yapıldığı belirtildi.

Editör: Haber Merkezi