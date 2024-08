Halkın Sesi Partisi Çorum Kurucu İl Başkanı Emre Hidayet Mert, partisinin Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığına Furkan Can Özen’in atandığını bildirdi.

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Başkanı Mert, aziz Türk milletinin 5 bin yıllık geçmişi olan bir tarihinde bağımsızlığı karakteri olduğunu belirterek, “Bu millet tarihini de yine ‘Hey Onbeşli’ türküsünde de anlattığı gibi Türk Gençliği Ergenekon'da dövülen demiri Çanakkale'de, Dumlupınar'da düşmana karşı süngü etmiş ve içinde bulunduğu vaziyetin ahval ve şeraitini düşünmemiştir” dedi.

Bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çarelerinin olmadığını ifade eden Emre Hidayet Mert, “Bizim aradığımız ve her haliyle itimat ettiğimiz gençlik, iman ve ideal birliğine sahip, milletimizi ileri hayat hamlelerine hazırlayacak bir tarih şuuru, bir mücadele azmi ile mücehhez olacaktır. Halkın Sesi Partisi Kurucu Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine atanan kıymetli kardeşim Furkan Can Özen’e çıkmış olduğu bu kutlu yolda mutlak bir güç ve azim diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Halkın Sesi Partisi İL Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Furkan Can Özen ise, kendisini bu göreve layık gören parti yöneticilerine teşekkür ederek, partisinin başarısı için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini söyledi.

