Okulların açılması öncesinde eğitimle ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Okullar açılmadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılarak bütün hazırlıkların tamamlanacağını ve ilimizdeki tüm öğrencilerin sorunsuz şekilde yeni eğitim-öğretim yılına girmelerinin sağlanacağını belirten Vali Dağlı, öğrencilerin başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ