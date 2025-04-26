Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını değerlendirmek ve yeni döneme dair stratejileri belirlemek amacıyla AK Parti Genel Merkez Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz ile AK Parti Genel Merkez Ana Kademe Çorum İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı’nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Düzenlenen toplantıya, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ile birlikte ilçe başkanları ve teşkilat temsilcileri katılım sağladı.

Toplantının gündeminde, Çorum merkez ve ilçelerinde bugüne kadar yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni projelerin planlaması yer aldı.

Genel Merkez Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz ile geçtiğimiz günlerde göreve getirilen Genel Merkez Ana Kademe Çorum İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı, toplantı süresince teşkilat mensuplarına genel merkez perspektifinden bilgiler aktardı. Yerel düzeyde etkili ve sürdürülebilir çalışmaların önemine dikkat çeken Yılmaz ve Gülaçtı, Çorum’un siyasi dinamiklerinin doğru analiz edilerek saha çalışmalarının bu doğrultuda güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar da istişare toplantılarının teşkilatların yol haritasını şekillendirmede önemli bir araç olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içinde yeni döneme güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Alar: “Dava bilinciyle, aynı hedefe yürüdüğümüz kıymetli teşkilat mensuplarımızla, daha güçlü bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi