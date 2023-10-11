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İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu, Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere birçok mahalle moloz yığını haline geldi. Evler, binalar ve kamu tesisleri yerle bir edildi, birçok aile başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı.



Saldırıların ardından evlerinin durumuna bakmaya gelen bölge sakinleri yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğrarken, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

Filistin, saldırılarda 750’nin üzerinde öldüğünü, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 1000’e yaklaştı.