Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek “Gazze İçin Sessiz Çığlık” yürüyüşü ve basın açıklaması düzenlenecek.

Etkinlik, bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi günü) saat 12.30’da başlayacak. Katılımcılar Kadeş Meydanı’ndan Saat Kulesi’ne yürüyerek Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekecek.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, tüm Çorum halkını etkinliğe davet ederek, “Gazze’de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve mazlumların sesi olmak için bir araya geliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK