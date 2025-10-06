Çorum Eczacı Odası, Ekim ayının tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Eczacı Odası, kadın sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biri olan meme kanserine karşı toplumun tüm kesimlerini bilinçlenmeye çağırdı.

Yapılan açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğu belirtilerek, “Günümüzde her 8 kadından 1’i hayatının bir döneminde meme kanseri riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak erken teşhis sayesinde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Erken tanı konulan vakaların büyük bir kısmı tedavi edilebilmekte, yaşam süresi uzamakta ve yaşam kalitesi korunabilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Oda tarafından yapılan açıklamada erken teşhisin yolları da sıralandı:

“Kendi kendine meme muayenesi, her kadının düzenli olarak yapması gereken bir alışkanlık olmalıdır.

20 yaşından itibaren ayda bir kez kendi kendine muayene yapılmalı, 20-40 yaş aralığında düzenli hekim kontrolü ihmal edilmemelidir.

40 yaş ve üzeri kadınlar ise mamografi taramalarını belirli aralıklarla yaptırmalıdır.

Şüpheli bir bulgu görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Farkındalığın yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Eşlerin, ailelerin ve yakın çevrenin desteği, kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmalarında önemli bir motivasyon kaynağıdır” denildi.

Oda’nın açıklamasında, eczanelerin sadece ilaç temin edilen yerler olmadığı, aynı zamanda sağlık danışmanlığı verilen birinci basamak merkezler olduğu belirtilerek, “Eczacılarımız, kadınlarımızı düzenli kontroller konusunda bilgilendirmeye ve yönlendirmeye devam ediyor. Kadınlarımızın sağlığı, toplumumuzun geleceğidir” ifadesine yer verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR