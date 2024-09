AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için verdikleri mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Milletvekili Ahlatcı, gazilerin Türk milletinin gönlünde daima özel bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin onur ve gurur abideleridir. Tarihimizin her döneminde, bağımsızlık mücadelesi veren Türk milleti, vatanını ve milletini savunmak için her türlü fedakârlığı yapmaktan geri durmamıştır.

Gazilerimiz, bağımsızlık meşalesinin yılmaz bekçileri olarak, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Onlara olan borcumuz, sadece bir gün değil, her daim minnetle hatırlamamız gereken bir sorumluluktur.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü’müz kutlu olsun.”

