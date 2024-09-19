Gazilerin, gösterdikleri kahramanlıkla sadece dünün değil, bugünün ve yarının da sembolü olduklarını ifade eden Afacan, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“Biz Türkler, tarih boyunca kurduğumuz devletlerin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için sayısız kez şehit ve gazi verdik. Orta Asya steplerinden Anadolu’ya, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar her mücadelede kahraman askerlerimiz, vatanımızın bekası uğruna canlarını siper etmişlerdir.

Bunların en yakın örneği ise 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimidir. O gece, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Emniyet Güçlerimizin şerefli ve vatanperver askerleri ile polisleri, milletimizin onurlu duruşuyla birleşerek darbecilere karşı büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Başta bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, darbeyi durduran askerlerimize, polislerimize ve bu uğurda şehit olan vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz, o gece bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihin en önemli direnişlerinden birini gerçekleştirmiştir.

Türk tarihine baktığımızda, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de aynı ruh ve aynı inançla vatan savunması yapılmış, Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın kahramanlığı, Sakarya’da 57. Alay’ın destansı mücadelesi, Kurtuluş Savaşı’nda nice isimsiz kahramanın fedakârlığı milletimizin gönlünde daima onurla anılmıştır. Bugün de modern Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için aynı cesaretle mücadele eden gazilerimiz, tarihimizin altın sayfalarında yerini almaya devam etmektedir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı miras olan bu topraklarda, vatanın bağımsızlığını ve milletimizin huzurunu korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Gazilerimiz, bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkla sadece dünün değil, bugünün ve yarının da sembolü olmuşlardır.

Çorum Eczacı Odası olarak, gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz, gazilerimize ve şehitlerimize olan borcunu asla unutmayacak ve onların hatırasını sonsuza kadar yaşatacaktır.19 Eylül Gaziler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ