Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü “Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene Olarak Hz. Peygamber” konulu bir konferans düzenledi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmacı olarak katıldı.

Konferansı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdür V. Hüseyin Şahin, İl Milli Eğitim Müdür V. Cemil Çağlar, İl Sağlık Müdür V. Dr. Arif Pilgir, ilçe müftüleri, vaizler, müftülük personeli, imam hatipler, müezzin kayyımlar, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar ilgiyle izledi.



Konferansın açılışı Kur’an Kerim tilaveti başlarken İl Müftüsü Yıldırım haftanın hayırlara vesile olması dilek ve temennilerini içeren konuşmasıyla devam etti.

Ardından konferansını vermek üzere kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Fatih Kurt, alemlere rahmet diye gönderilen “Üsve-i Hasene” olarak ümmetine örnek olan Allah Rasulü Hz. Muhammed’in öne çıkan 10 hasletinden, 10 güzel özelliğinden bahsetti.

Fatih Kurt, konuşmasında “O bir beşerdi ama Rabbine layık bir kul idi, emindi, güvenilirdi, ihlaslıydı, samimiydi, nazikti, kibardı, tevazu sahibiydi, kibirden, gösterişten uzaktı, vefalıydı, adildi, hakka-hukuka dikkat ederdi, cömertti, paylaşmayı severdi, merhametliydi, sevgi doluydu, sabırlıydı, masum ve mazlumların yanında olan şahsiyet sahibi bir insandı” diyerek Peygamber efendimizin güzelliklerini salondakilere duygu yüklü bir şekilde aktardı.

Konferans sonrasında Vali Dağlı tarafından Kurt’a hediye verildi. Daha sonra ise hatıra fotoğrafı çekenildi.