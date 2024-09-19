Göreve geldikleri günden bu zamana kadar Çorum’da toplu taşımayı daha rahat ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 8 yeni aracın daha alındığını ve kısa süre içerisinde seferlerine başlayacağını belirtti.

Lemzi Çöplü “Ulaşımda hemşehrilerimizin daha konforlu ve rahat yolculuk yapmaları adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplu ulaşımda kaliteyi artırmak adına satın aldığımız 8 otobüsümüzü filomuza dahil ettik. Bu araçlarımızdan 3 tanesi 8.5 metre, 5 tanesi ise 12,5 metre. Aldığımız yeni araçlarla birlikte artık toplu taşımada miladını dolduran araçları devre dışı bırakacağız. Ayrıca mahalle yoğunluğuna göre sefer sayılarında değişiklikler yapabileceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi