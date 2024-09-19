Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanı Gürol Matpan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu vurguladı.

Şehit ve gazilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşları olduğuna dikkat çeken Gürol Matpan, gazilerin onur ve şeref vesilesi olduklarını belirtti.

TEMAD Başkanı Matpan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Yüreklerindeki vatan, bayrak, millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerimiz; sadece yaşarken ԁeğil, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe, bu topraklarda уaşaуan herkes için birer onur ve şeref vesileleridir. Gazilerimiz, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarıdır. Şehit ve gazilerimiz; toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir” diye konuştu.

Gürol Matpan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Onur ve gurur kaynağımız gazilerimizin aziz hatıralarını ilelebet canlı tutmak amacıyla, TBMM tarafından cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Bu kapsamda TBMM‘ce 19 Eylül 2000 tarihinde ise "Gaziler Günü" kutlanmasına karar verilmiştir.

Çanakkale’de düşmana geçit vermeyen, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, son olarak da ülkemizin başındaki terör belası ile canları pahasına mücadele verip, o yüce makama ulaşan şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan birer abideleridir.

Yüreklerindeki vatan, bayrak, millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerimiz; sadece yaşarken ԁeğil, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe, bu topraklarda уaşaуan herkes için birer onur ve şeref vesileleridir. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gazilerimiz; toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir.

Böylesine özverili tutumlarıyla hepimize örnek olan gazilerimize saygı duymak ve değerli kişiliklerine yakışır imkânlar altında yaşamlarını sürdürmelerini, varsa sorunlarının çözülmesini ve her fırsatta minnet duygularıyla takdir edilmelerini sağlamanın toplumsal sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da onlara layık oldukları kıymeti devlet ve millet olarak vermeye devam etmeliyiz.

Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla ulusal varlığımız elde edilerek bu günlere kadar ulaşılmıştır. Bundan sonra da, kahraman gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları cumhuriyetimizi birlik ve bütünlük içinde koruyacak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz.

Bu duygu düşüncelerle “Gaziler Günü’nü kutluyor, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ