Ahmet ve Ersan Yıldırım’ın babası, Sadık, Ulaş ve Sait Yıldırım’ın amcası Gazi Yıldırım (77), rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetmiş ve Karakaya Köyü’nde toprağa verilmişti.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi salonunda ailesi tarafından verilen can yemeğine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl Genel ve Belediye Meclis Üyesi Adayları, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, muhtar adayları, bazı iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yemeğe katılanlar Yıldırım ailesine bir kez daha taziye dileklerini iletti.